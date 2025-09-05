Попытка ВСУ атаковать Рязанскую область обернулась провалом Малков: средства ПВО и РЭБ сбили восемь дронов над Рязанской областью

Средства ПВО и РЭБ сбили восемь украинских беспилотников над Рязанской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор Павел Малков. По его словам, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты восемь БПЛА. По предварительной информации, пострадавших, а также повреждений жилых домов и инфраструктуры нет, — указал он.

Ранее силы ПВО отразили атаку беспилотников в Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и Чертковском районах Ростовской области. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что никто не пострадал, обошлось без последствий на земле.

Накануне Telegram-канал SHOT писал, что ВСУ также атаковали Ростовскую область, тогда в городе Белая Калитва обломки уничтоженного дрона упали рядом с жилой многоэтажкой.

Тем временем Минобороны РФ передавало, что российские системы противовоздушной обороны за три часа работы вечером 29 августа нейтрализовали 19 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа. Воздушные цели были уничтожены или перехвачены над территорией шести субъектов.