Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 13:22

Парень Аглаи Тарасовой высказался о ее задержании

Парень актрисы Тарасовой Филиппенко заявил, что не в курсе деталей ее задержания

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Парень актрисы Аглаи Тарасовой Антон Филиппенко признался, что не в курсе деталей ее задержания. В беседе с Super он высказался об инциденте. По данным источника, в Домодедово у актрисы обнаружили вейп с наркотическим маслом.

Я сам не в курсе деталей, только прочитал про ее задержание, извините. Я не знаю, где она путешествовала, она все время где-то путешествует, — поделился Филиппенко.

Актрису задержали, когда она вернулась в Москву из Израиля, до выяснения обстоятельств. Если данные о перевозке запрещенных веществ подтвердятся, Тарасовой грозит до семи лишения свободы.

Ранее стало известно, что против актрисы завели уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. В ближайшее время, сообщал источник, ей изберут меру пресечения. Сама звезда ситуацию не комментировала.

Весной актриса отпраздновала 31-летие. Актриса редко появляется на публике в рамках светских мероприятий и уделяет больше времени дому, работе и родным. Тарасова подчеркивала, что не хочет, чтобы все были в курсе, с кем у нее отношения и строится личная жизнь.

актрисы
Аглая Тарасова
задержания
Домодедово
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин сжег у соседа три мотоцикла, кроликов и кур
Решетников назвал главных торговых партнеров России
Тюменец в одних трусах поджег свою одежду и разгромил кувалдой чужую машину
20 дней гноил в погребе: мужчина расчленил сожительницу и вывез в лес
Warner Bros. обвинила Midjourney в наглости и подала в суд на компанию
«Бабье лето» вернет в Москву жару до плюс 30? Прогноз погоды на выходные
Световой меч Дарта Вейдера ушел с молотка за $3,6 млн
Два мотоцикла и машина каршеринга столкнулись на юго-западе Москвы
Губернатор Забайкалья назвал неочевидный плюс строительства «Силы Сибири-2»
Владельцев дач в Свердловской области предупредили о сбежавших из СИЗО
Подростка арестовали за теракт на железной дороге
Известный тренер объяснил, почему Россия не смогла обыграть Иорданию
Синоптик предупредил о «радиационных» туманах
Врач объяснил, какая бактерия угрожает туристам в Турции
Стало известно, что грозит Тарасовой за ввоз каннабиса
«112»: Аглаю Тарасову привезли в суд для избрания меры пресечения
«Безумие»: во Франции осудили план Макрона по отправке военных на Украину
Парень Аглаи Тарасовой высказался о ее задержании
15 исторических загадок, которые до сих пор не раскрыты
Названы сервисы, которые будут доступны россиянам в периоды ограничений
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.