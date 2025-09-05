Парень Аглаи Тарасовой высказался о ее задержании Парень актрисы Тарасовой Филиппенко заявил, что не в курсе деталей ее задержания

Парень актрисы Аглаи Тарасовой Антон Филиппенко признался, что не в курсе деталей ее задержания. В беседе с Super он высказался об инциденте. По данным источника, в Домодедово у актрисы обнаружили вейп с наркотическим маслом.

Я сам не в курсе деталей, только прочитал про ее задержание, извините. Я не знаю, где она путешествовала, она все время где-то путешествует, — поделился Филиппенко.

Актрису задержали, когда она вернулась в Москву из Израиля, до выяснения обстоятельств. Если данные о перевозке запрещенных веществ подтвердятся, Тарасовой грозит до семи лишения свободы.

Ранее стало известно, что против актрисы завели уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. В ближайшее время, сообщал источник, ей изберут меру пресечения. Сама звезда ситуацию не комментировала.

Весной актриса отпраздновала 31-летие. Актриса редко появляется на публике в рамках светских мероприятий и уделяет больше времени дому, работе и родным. Тарасова подчеркивала, что не хочет, чтобы все были в курсе, с кем у нее отношения и строится личная жизнь.