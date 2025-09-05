«В назидание другим»: Поплавская высказалась о задержании Тарасовой Поплавская заявила, что наказание Аглаи Тарасовой должно быть в назидание другим

Наказание актрисы Аглаи Тарасовой должно быть в назидание другим, заявила актриса и общественный деятель Яна Поплавская в Telegram-канале. Она обратила внимание на то, как коллега по цеху выступила против СВО. Так она оценила задержание Тарасовой с наркотиками в Домодедово.

Но наказание должно быть — в назидание другим. Иначе это не остановить, — подчеркнула Поплавская.

Актриса призналась, что ей жаль коллегу по цеху, которую она знала еще подростком. По ее мнению, Тарасова загубила свою жизнь своими руками.

Поплавская отметила, как после действий блогеров, которые пропагандируют запрещенные вещества, дети и взрослые втягиваются в наркоманию. Такие люди говорят всем, что это не вредно, добавила она. Однако это смертельно опасно, указала актриса, напомнив, что наркотики грозят уголовным сроком.

Ранее парень Тарасовой Антон Филиппенко сообщил, что не обладает сведениями о ее задержании. Актрису задержали в аэропорту с вейпом и наркотическим маслом.