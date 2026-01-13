Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 12:13

Пациентка раскрыла всю правду о новокузнецком роддоме, где погибли младенцы

NEWS.ru: пациентки новокузнецкого роддома годами жаловались на антисанитарию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Женщины, которые лежали в новокузнецком роддоме № 1, где расследуется массовая гибель младенцев, годами жаловались на антисанитарию, заявила NEWS.ru бывшая пациентка учреждения Наталия. По ее словам, два года назад она столкнулась с хамством врачей и равнодушием персонала.

Я рожала в этом роддоме [Новокузнецка] два года назад и с ужасом оттуда вышла. Теперь читаю новости и говорю спасибо, что мой ребенок просто не умер. Врач и медсестра хамили, отношение было очень плохое. У меня были очень тяжелые роды, и ко мне тогда толком никто не подходил. Пока сама сотню раз не попросишь, даже не подойдут и не спросят: «Что такое? Что беспокоит?». И антисанитария там была и тогда. Даже не представляю, какое горе сейчас переживают родители погибших малышей, — высказалась Наталия.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что смерть девяти младенцев в роддоме Новокузнецка представляет собой вопиющий инцидент. По его словам, учреждение в настоящее время закрыто, а главврач отстранен от работы.

Новокузнецк
роддома
пациенты
дети
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
