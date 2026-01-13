«Это просто шок»: в Госдуме не сдержались после смерти младенцев в роддоме Депутат Леонов счел вопиющей гибель девяти младенцев в роддоме Новокузнецка

Смерть девяти младенцев в роддоме Новокузнецка представляет собой вопиющий инцидент, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с LIFE.ru. По его словам, роддом в настоящее время закрыт, а главврач отстранен от работы. Для детального изучения обстоятельств на место выезжает депутат Госдумы от Кемеровской области Вероника Власова. Леонов также отметил, что, вероятно, произошедшее может быть следствием системной ошибки. Однако окончательные выводы должны сделать следственные органы.

Наш депутат, который представляет Кемеровскую область, Вероника Власова, вылетает в Новокузнецк, чтобы разобраться подробно в этой ситуации. Уверен, что будут в том числе встречи с родителями, потому что ситуация вопиющая — девять детей. С учетом нашей демографической ситуации, да и общечеловеческой... Я сам как родитель трех сыновей — для меня это просто шок, — заявил член ГД.

Ранее сообщалось, что с начала января в родильном доме № 1 Новокузнецка умерло девять новорожденных. В настоящее время это медицинское учреждение закрыто на карантин. Причиной стала необходимость предотвращения распространения гриппа и ОРВИ.

Министерство здравоохранения Кузбасса также заявило, что четыре младенца после рождения в этом роддоме продолжают находиться под наблюдением. Новорожденные размещены в отделении интенсивной терапии. В ведомстве также добавили, что еще четверых детей перевели для лечения в Кузбасскую детскую клиническую больницу.