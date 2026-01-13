Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 12:09

«Это просто шок»: в Госдуме не сдержались после смерти младенцев в роддоме

Депутат Леонов счел вопиющей гибель девяти младенцев в роддоме Новокузнецка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Смерть девяти младенцев в роддоме Новокузнецка представляет собой вопиющий инцидент, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с LIFE.ru. По его словам, роддом в настоящее время закрыт, а главврач отстранен от работы. Для детального изучения обстоятельств на место выезжает депутат Госдумы от Кемеровской области Вероника Власова. Леонов также отметил, что, вероятно, произошедшее может быть следствием системной ошибки. Однако окончательные выводы должны сделать следственные органы.

Наш депутат, который представляет Кемеровскую область, Вероника Власова, вылетает в Новокузнецк, чтобы разобраться подробно в этой ситуации. Уверен, что будут в том числе встречи с родителями, потому что ситуация вопиющая — девять детей. С учетом нашей демографической ситуации, да и общечеловеческой... Я сам как родитель трех сыновей — для меня это просто шок, — заявил член ГД.

Ранее сообщалось, что с начала января в родильном доме № 1 Новокузнецка умерло девять новорожденных. В настоящее время это медицинское учреждение закрыто на карантин. Причиной стала необходимость предотвращения распространения гриппа и ОРВИ.

Министерство здравоохранения Кузбасса также заявило, что четыре младенца после рождения в этом роддоме продолжают находиться под наблюдением. Новорожденные размещены в отделении интенсивной терапии. В ведомстве также добавили, что еще четверых детей перевели для лечения в Кузбасскую детскую клиническую больницу.

роддома
смерти
Госдума
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство США заподозрили в обладании таинственным «супероружием»
Стали известны подробности ситуации с младенцами в новокузнецком роддоме
«Краник маленький». Месть Петросяну или пиар: о чем новый скетч Степаненко
«Значит уважают»: депутат о словах США про эскалацию из-за «Орешника»
Лавина обрушилась на проезжую часть в центре российского города
Дмитриев оценил возможность изменения курса Лондона в случае ухода Стармера
«Мы что, в средневековье?»: в ГД возмутились трагедией в роддоме Кузбасса
На Камчатке сугробы сравнялись с высотой первого этажа
Суд перенес заседание по делу Митрошиной из-за свидетелей
Экс-игрок ЦСКА назвал выгоду клуба в обмене Дивеева на Гонду
Огромная часть Украины погрузилась во тьму
Долиной вручат «Золотой граммофон»
Меладзе спас снеговика во дворе
Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Мужчина сломал ногу под самолетом в российском аэропорту
СК показал кадры из роддома в Новокузнецке, где массово умирали младенцы
Эксперт раскрыл тревожные планы США на политическое будущее Венесуэлы
Baza: один из младенцев в новокузнецком роддоме №1 остался без руки
«Был нестандартным»: экс-тренер Баринова раскрыл главные черты футболиста
«Поднабрать силенок»: эксперт назвал сроки окончания СВО
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.