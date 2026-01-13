Стала известна судьба четырех младенцев в роддоме, где погибли дети Минздрав: четверо новорожденных остаются под наблюдением в роддоме Новокузнецка

Четыре младенца остаются под наблюдением после рождения в роддоме №1 в Новокузнецке, где погибли дети, сообщает Министерство здравоохранения Кузбасса. По данным ведомства, новорожденные находятся в отделении интенсивной терапии, передает ТАСС.

Там также добавили, что еще четырех детей перевели на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу. Отмечается, что в период с 1 декабря по 11 января в новокузнецком роддоме приняли 234 родов, при этом 17 новорожденных появились на свет в крайне тяжелом состоянии. В учреждении планируют провести профилактическую обработку после того, как все роженицы и их дети будут выписаны.

Ранее сообщалось, что в родильном доме № 1 Новокузнецка с начала января умерли девять младенцев. Сейчас учреждение закрыто на карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ.

Также губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своем Telegram-канале сообщал, что главврача роддома временно отстранили от работы. Он отметил, что профильные ведомства организовали проверку в медучреждении. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела.