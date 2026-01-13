Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 12:35

Забудьте про обычные оладьи! Творожные облака с медом и лимонной цедрой — тают во рту за 10 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти творожные оладьи — настоящее откровение для тех, кто ценит не только вкус, но и нежнейшую текстуру. Они похожи на маленькие воздушные облачка, которые почти не ощущаются на языке. Секрет их легкости — во взбитых белках и сочном твороге, а лимонная цедра дарит тот самый свежий, солнечный акцент, который отличает их от любых других. Это тот самый случай, когда простой завтрак превращается в изысканное лакомство, а его приготовление занимает всего несколько минут, даря утро без суеты.

Для приготовления вам понадобится: 250 граммов творога, 2 яйца, 3 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки муки, цедра половины лимона, щепотка соли и растительное масло для жарки. Разотрите творог с сахаром и солью. Отделите желтки от белков. Желтки добавьте к творогу вместе с лимонной цедрой и мукой, тщательно перемешайте. Белки взбейте в устойчивую пену и аккуратно введите в творожную массу. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой и жарьте оладьи на среднем огне под крышкой до румяного золотистого цвета с обеих сторон. Подавайте их сразу, полив жидким медом, сметаной или вашим любимым джемом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Всего из пачки слоеного теста: чумовая паштел-де-ната — португальское пирожное готовится проще простого
Общество
Всего из пачки слоеного теста: чумовая паштел-де-ната — португальское пирожное готовится проще простого
Подсели на таких кальмаров всей семьей — готовлю с начинкой из грибного скрембла: 30 минут для топ-ужина
Общество
Подсели на таких кальмаров всей семьей — готовлю с начинкой из грибного скрембла: 30 минут для топ-ужина
Ваш новый любимый завтрак! Итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами — плотный, ароматный и очень сытный
Общество
Ваш новый любимый завтрак! Итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами — плотный, ароматный и очень сытный
С творогом готовлю только лепешки: просто до безобразия — смешал, вылил на сковороду, и завтрак готов
Общество
С творогом готовлю только лепешки: просто до безобразия — смешал, вылил на сковороду, и завтрак готов
Свиная рулька по-азиатски — рецепт с устричным соусом
Общество
Свиная рулька по-азиатски — рецепт с устричным соусом
творог
рецепты
кулинария
оладьи
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство США заподозрили в обладании таинственным «супероружием»
Стали известны подробности ситуации с младенцами в новокузнецком роддоме
«Краник маленький». Месть Петросяну или пиар: о чем новый скетч Степаненко
«Значит уважают»: депутат о словах США про эскалацию из-за «Орешника»
Лавина обрушилась на проезжую часть в центре российского города
Дмитриев оценил возможность изменения курса Лондона в случае ухода Стармера
«Мы что, в средневековье?»: в ГД возмутились трагедией в роддоме Кузбасса
На Камчатке сугробы сравнялись с высотой первого этажа
Суд перенес заседание по делу Митрошиной из-за свидетелей
Экс-игрок ЦСКА назвал выгоду клуба в обмене Дивеева на Гонду
Огромная часть Украины погрузилась во тьму
Долиной вручат награду
Меладзе спас снеговика во дворе
Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Мужчина сломал ногу под самолетом в российском аэропорту
СК показал кадры из роддома в Новокузнецке, где массово умирали младенцы
Эксперт раскрыл тревожные планы США на политическое будущее Венесуэлы
Baza: один из младенцев в новокузнецком роддоме №1 остался без руки
«Был нестандартным»: экс-тренер Баринова раскрыл главные черты футболиста
«Поднабрать силенок»: эксперт назвал сроки окончания СВО
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.