Забудьте про обычные оладьи! Творожные облака с медом и лимонной цедрой — тают во рту за 10 минут

Эти творожные оладьи — настоящее откровение для тех, кто ценит не только вкус, но и нежнейшую текстуру. Они похожи на маленькие воздушные облачка, которые почти не ощущаются на языке. Секрет их легкости — во взбитых белках и сочном твороге, а лимонная цедра дарит тот самый свежий, солнечный акцент, который отличает их от любых других. Это тот самый случай, когда простой завтрак превращается в изысканное лакомство, а его приготовление занимает всего несколько минут, даря утро без суеты.

Для приготовления вам понадобится: 250 граммов творога, 2 яйца, 3 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки муки, цедра половины лимона, щепотка соли и растительное масло для жарки. Разотрите творог с сахаром и солью. Отделите желтки от белков. Желтки добавьте к творогу вместе с лимонной цедрой и мукой, тщательно перемешайте. Белки взбейте в устойчивую пену и аккуратно введите в творожную массу. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой и жарьте оладьи на среднем огне под крышкой до румяного золотистого цвета с обеих сторон. Подавайте их сразу, полив жидким медом, сметаной или вашим любимым джемом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.