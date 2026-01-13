Частные дома получили повреждения при атаке ВСУ на Орловскую область

Несколько частных домов получили повреждения после атаки ВСУ на Орловскую область, заявил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. Он отметил, что за ночь в области системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников. В результате атаки никто не пострадал.

Повреждения фасадов и остекления получили несколько частных домовладений, — написал Клычков.

Ранее мэр Ельца Вячеслав Жабин заявил, что два человека пострадали при атаке ВСУ на город. По его словам, они оба доставлены в больницы, им оказана необходимая помощь. Глава города добавил, что их жизни ничего не угрожает. Мэр добавил, что из-за обломков БПЛА были повреждены частные и многоквартирные дома.

До этого в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские системы противовоздушной обороны осуществили масштабный перехват воздушных целей. В течение трех часов (с 20:00 до 23:00 мск 12 января) дежурными средствами ПВО было уничтожено 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Основная активность воздушных целей наблюдалась над Крымом и рядом областей Центральной России.