Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 12:22

Частные дома получили повреждения при атаке ВСУ на Орловскую область

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Несколько частных домов получили повреждения после атаки ВСУ на Орловскую область, заявил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. Он отметил, что за ночь в области системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников. В результате атаки никто не пострадал.

Повреждения фасадов и остекления получили несколько частных домовладений, — написал Клычков.

Ранее мэр Ельца Вячеслав Жабин заявил, что два человека пострадали при атаке ВСУ на город. По его словам, они оба доставлены в больницы, им оказана необходимая помощь. Глава города добавил, что их жизни ничего не угрожает. Мэр добавил, что из-за обломков БПЛА были повреждены частные и многоквартирные дома.

До этого в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские системы противовоздушной обороны осуществили масштабный перехват воздушных целей. В течение трех часов (с 20:00 до 23:00 мск 12 января) дежурными средствами ПВО было уничтожено 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Основная активность воздушных целей наблюдалась над Крымом и рядом областей Центральной России.

Россия
Орловская область
беспилотники
атаки
Андрей Клычков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавина обрушилась на проезжую часть в центре российского города
Дмитриев оценил возможность изменения курса Лондона в случае ухода Стармера
«Мы что, в средневековье?»: в ГД возмутились трагедией в роддоме Кузбасса
На Камчатке сугробы сравнялись с высотой первого этажа
Суд перенес заседание по делу Митрошиной из-за свидетелей
Экс-игрок ЦСКА назвал выгоду клуба в обмене Дивеева на Гонду
Огромная часть Украины погрузилась во тьму
Долиной вручат награду
Меладзе спас снеговика во дворе
Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Мужчина сломал ногу под самолетом в российском аэропорту
СК показал кадры из роддома в Новокузнецке, где массово умирали младенцы
Эксперт раскрыл тревожные планы США на политическое будущее Венесуэлы
Baza: один из младенцев в новокузнецком роддоме №1 остался без руки
«Был нестандартным»: экс-тренер Баринова раскрыл главные черты футболиста
«Поднабрать силенок»: эксперт назвал сроки окончания СВО
«Может ввязаться в авантюру»: политолог о шагах Трампа в адрес Гренландии
Быстрый ужин за копейки: слоеный пирог с рыбой и рисом — быстро и нежно
Риелтор объяснила, что должно насторожить при покупке квартиры
Стало известно, как подорожали автомобили в России за год
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.