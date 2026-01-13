Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 09:38

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Елец

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Два человека пострадали при атаке ВСУ на город Елец в Липецкой области, сообщил мэр города Вячеслав Жабин в своем Telegram-канале. По его словам, они оба доставлены в больницы, им оказана необходимая помощь. Глава города добавил, что их жизни ничего не угрожает.

К сожалению, есть двое пострадавших. Оба были доставлены в больницы города. Вся необходимая помощь оказана, — написал Жабин.

Мэр отметил, что из-за обломков БПЛА были повреждены частные и многоквартирные дома. Пожарные оперативно ликвидировали возгорания.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что промышленный объект, жилые дома и газовые коммуникации повреждены в Таганроге после атаки ВСУ. Он отметил, что средства ПВО в регионе сбили семь беспилотников, режим опасности атаки БПЛА продолжал действовать до 8:32.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по России в ночь на вторник, 13 января. Всего дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 11 вражеских аппаратов.

