Конфликт с кассиром закончился жестокой расправой над подростком

Подросток был убит в Удмуртии после конфликта в магазине, сообщили в Следственном комитете по республике, где по данному факту возбуждено уголовное дело. По информации СК, несовершеннолетние посетители шумели и матерились в одном из местных магазинов, игнорируя замечания кассира.

Вечером того же дня женщина рассказала о случившемся своему спутнику. Мужчина решил отомстить за нее. Он нашел подростков и нанес одному из них, 14-летнему мальчику, несколько ударов лезвием, от которых тот скончался. Нападавший был задержан, ему предъявлено обвинение. Свою вину он признал.

