Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 12:25

Конфликт с кассиром закончился жестокой расправой над подростком

СК: подростка в Удмуртии убили после конфликта с кассиром в магазине

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Подросток был убит в Удмуртии после конфликта в магазине, сообщили в Следственном комитете по республике, где по данному факту возбуждено уголовное дело. По информации СК, несовершеннолетние посетители шумели и матерились в одном из местных магазинов, игнорируя замечания кассира.

Вечером того же дня женщина рассказала о случившемся своему спутнику. Мужчина решил отомстить за нее. Он нашел подростков и нанес одному из них, 14-летнему мальчику, несколько ударов лезвием, от которых тот скончался. Нападавший был задержан, ему предъявлено обвинение. Свою вину он признал.

Ранее было завершено расследование уголовного дела против жителя Новгородской области. Мужчину обвиняют в убийстве бывшей сожительницы, ее двух взрослых сыновей и в поджоге дачного дома. По версии следствия, преступление было совершено 4 июня 2025 года в Старорусском районе. После конфликта на даче 62-летний подозреваемый облил строение бензином и поджег его, зная, что внутри находятся 64-летняя женщина и ее сыновья 45 и 37 лет. После этого он скрылся.

До этого в Екатеринбурге на берегу озера Шарташ было обнаружено тело мужчины. У него на голове был пакет. По словам собеседника издания, характер смерти явно насильственный. Личность погибшего уже установлена. Предварительная версия следствия указывает на удушение.

СК РФ
убийства
Удмуртия
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Значит уважают»: депутат о словах США про эскалацию из-за «Орешника»
Лавина обрушилась на проезжую часть в центре российского города
Дмитриев оценил возможность изменения курса Лондона в случае ухода Стармера
«Мы что, в средневековье?»: в ГД возмутились трагедией в роддоме Кузбасса
На Камчатке сугробы сравнялись с высотой первого этажа
Суд перенес заседание по делу Митрошиной из-за свидетелей
Экс-игрок ЦСКА назвал выгоду клуба в обмене Дивеева на Гонду
Огромная часть Украины погрузилась во тьму
Долиной вручат награду
Меладзе спас снеговика во дворе
Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Мужчина сломал ногу под самолетом в российском аэропорту
СК показал кадры из роддома в Новокузнецке, где массово умирали младенцы
Эксперт раскрыл тревожные планы США на политическое будущее Венесуэлы
Baza: один из младенцев в новокузнецком роддоме №1 остался без руки
«Был нестандартным»: экс-тренер Баринова раскрыл главные черты футболиста
«Поднабрать силенок»: эксперт назвал сроки окончания СВО
«Может ввязаться в авантюру»: политолог о шагах Трампа в адрес Гренландии
Быстрый ужин за копейки: слоеный пирог с рыбой и рисом — быстро и нежно
Риелтор объяснила, что должно насторожить при покупке квартиры
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.