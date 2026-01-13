На Урале обнаружили тело мужчины с пакетом на голове В Екатеринбурге обнаружили тело задушенного мужчины с пакетом на голове

В Екатеринбурге у озера Шарташ обнаружили тело мужчины с пакетом на голове, сообщает «КП — Екатеринбург» со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам собеседника издания, его смерть носит явно насильственный характер.

Как отметил источник, личность жертвы уже установлена. По версии следствия, мужчину задушили. Правоохранительные органы проводят оперативно-разыскные мероприятия для задержания подозреваемого.

Давность смерти установит экспертиза. Смерть мужчины носит криминальный характер, — сказал он.

