13 января 2026 в 11:04

На Урале обнаружили тело мужчины с пакетом на голове

В Екатеринбурге обнаружили тело задушенного мужчины с пакетом на голове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Екатеринбурге у озера Шарташ обнаружили тело мужчины с пакетом на голове, сообщает «КП — Екатеринбург» со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам собеседника издания, его смерть носит явно насильственный характер.

Как отметил источник, личность жертвы уже установлена. По версии следствия, мужчину задушили. Правоохранительные органы проводят оперативно-разыскные мероприятия для задержания подозреваемого.

Давность смерти установит экспертиза. Смерть мужчины носит криминальный характер, — сказал он.

Ранее в Новой Москве обнаружили тело мужчины без признаков жизни в доме его знакомого. Jy остался ночевать в жилище приятеля, который на время праздников уехал в Белоруссию.

До этого пресс-служба регионального управления МВД России сообщила, что в Волгоградской области 19-летний юноша погиб после катания на тюбинге. В ведомстве рассказали, что молодой человек влетел в забор на привязанной к автомобилю «ватрушке». В МВД отметили, что инцидент произошел в селе Верхнепогромное. Там добавили, что тюбинг был привязан тросом к автомобилю, за рулем которого находился 18-летний юноша.

