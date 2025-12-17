Новый год-2026
17 декабря 2025 в 23:23

Цветущее облако из десятков огромных ароматных шапок: этот многолетник становится краше с годами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мечтаете о растении, которое с годами станет только краше? Обратите внимание на пион — короля многолетников, чья красота и мощь с каждым сезоном будут лишь нарастать.

Посадив молодой деленок на солнечное место с глубоко обработанной плодородной почвой, вы закладываете основу для будущего великолепия. Первые год-два пион наращивает корневую систему и может цвести скромно, но именно это терпеливое развитие — залог его мощи. Уже на третий-четвертый год вы получите полноценные, крупные бокалы цветов, а с пятого-шестого сезона куст превратится в настоящее цветущее облако из десятков огромных ароматных шапок.

Главный секрет — минимальное вмешательство: не тревожьте растение частыми пересадками, обеспечьте ему подкормку осенью и весной, и оно десятилетиями будет благодарить вас феерическим зрелищем, с каждым годом наращивая количество цветоносов и размеры соцветий.

Ранее был назван цветок, который можно сажать в любое время года: его семена просто рассыпают по поверхности земли.

Проверено редакцией
