Три многолетних кустарника — как яркий фонтан в саду. Мгновенно преображают участок и создают эффект «дорогого» ландшафта

Если посадить эти три многолетника вместе, получится настоящий «живой фонтан» — разная высота, фактура и цвет создают объём и делают сад визуально более ухоженным и стильным. Если хочется добавить саду объёма и цвета, начните с буддлеи Давида «Райский сад». Её не зря называют «осенней сиренью» — длинные ароматные соцветия распускаются с июня и держатся до осени. Куст быстро растёт, достигает до 2–3 метров и буквально усыпан лиловыми «свечами» с медовым ароматом. На одной ветке можно увидеть и бутоны, и цветы одновременно. Предпочитает солнечные места и питательную почву.

Второй эффектный вариант — спирея японская «Голдфлейм». Этот сорт ценят за меняющуюся окраску листвы: весной она бронзово-оранжевая, летом становится ярко-зелёной, а осенью снова уходит в тёплые оттенки. Летом куст покрывается розовыми соцветиями. Компактный, аккуратный и очень неприхотливый — отлично подходит для бордюров и клумб.

Третий фаворит — гортензия метельчатая «Ванилла Фрайз». Её крупные конусовидные соцветия сначала кремово-белые, затем постепенно розовеют, создавая эффект «десерта» прямо в саду. Куст выглядит пышно и дорого, при этом хорошо переносит зиму и не требует сложного ухода.

