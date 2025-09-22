Симоньян рассказала о лечении от рака

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что проходит лечение от рака. В своем Telegram-канале она заявила, что скоро появится в париках и предложила подписчикам выбирать их вместе. Журналистка также уточнила, что ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян, все еще находится в коме.

Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. <...> Я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? — отметила она.

Симоньян публично сообщила о тяжелом заболевании и операции 7 сентября. Она объяснила свое решение «говорить честно» желанием поддержать людей, которые находятся в подобной ситуации и ищут поддержки у других.

Позже Симоньян рассказала, что успешно перенесла операцию и вышла из состояния наркоза. Журналистка поблагодарила всех, кто поддерживал ее в этот период. Она отметила, что чувствует себя хорошо и уже находится дома после операции. По словам Симоньян, ее пока еще беспокоят болевые ощущения. Медиаменеджер также уточнила, что ей предстоит курс лечения.