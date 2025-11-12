Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 11:04

Криминалист оценил шансы раскрыть преступление с бомбой в Красногорске

Криминалист Игнатов уверен, что преступление с бомбой в Красногорске раскроют

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Преступление с бомбой, из-за которой мальчик лишился пальцев в Красногорске, будет раскрыто, выразил мнение в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, для этого необходимо проанализировать записи уличных камер и идентифицировать всех людей и автомобили в районе происшествия.

Шансы найти виновных или виновного в трагедии в Красногорске, конечно, есть. Если сейчас посмотреть все уличные видеокамеры и идентифицировать всех людей, кто там проходил, кто останавливался, какие машины подъезжали, сделать выборку всего этого, то шансы есть. Ни в коем случае нельзя говорить, что дело глухой висяк. Я все-таки считаю, что дело будет раскрыто, а виновные лица установлены и задержаны, — пояснил Игнатов.

Он отметил, что почерк преступления указывает на возможную причастность спецслужб Украины. По мнению Игнатова, аналогичный инцидент имел место в 2024 году, когда на детской площадке была оставлена подарочная упаковка, но тогда обошлось без жертв. Криминалист добавил, что основная цель таких действий — дестабилизация обстановки и запугивание населения.

В 2024 году [был подобный случай, как в Красногорске], тогда неизвестный на детской площадке оставил подарочную упаковку, но никто не пострадал. Есть ли связь? Думаю, здесь один организатор — спецслужбы Украины, это их почерк, и исполнитель может быть тем же. Главное понимать, что это направлено на дестабилизацию общества, на то, чтобы поселить страх и ужас. Чтобы все жили и боялись выходить из дома. Поэтому, конечно, сейчас раскрытию этого преступления придадут большое значение и бросят все основные силы для того, чтобы установить всю цепочку, — резюмировал Игнатов.

Ранее глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что инцидент с девятилетним мальчиком, лишившимся пальцев из-за купюры с бомбой в Красногорске, мог произойти по вине Службы безопасности Украины. По его словам, с первых дней специальной военной операции украинская сторона не гнушается подобными действиями.

