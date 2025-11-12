Депутат ГД допустил причастность спецслужб к взрыву в Красногорске Депутат Шхагошев: спецслужбы могут быть причастны к инциденту в Красногорске

Пока рано говорить о версиях и причинах произошедшего в Красногорске, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Адальби Шхагошев. Он также не исключил, что в этой операции могли быть задействованы спецслужбы, однако стоит дождаться официальных комментариев со стороны следователей.

Правоохранительные органы должны искать здесь источник, потому что все, что касается взрывных устройств очень давно стоит на особом контроле. Вы знаете, что мы и законодательство ужесточали не один и не два раза в этом смысле. К сожалению, сейчас не приходится прикладывать много усилий, чтобы соорудить взрывное устройство. Есть инструкции в соцсетях. <…> Нужно усиливать контроль, — заявил он.

Собеседник также добавил, что если речь идет о серьезных терактах, то это не пять и не 10 граммов взрывчатки. Это от 50 и выше граммов, добавил депутат.

Возможно, это какие-то проверочные действия со стороны тех, кто замышляют подобные дела. Это, скорее всего, это определенная акция со стороны различных спецслужб, ячеек. Но сейчас это говорить не следует. Мы должны быть максимально осторожными, не давать дезинформацию ни в коем случае. <…> Нужно дождаться некоторых разъяснений со стороны следователей, — резюмировал спикер.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что преступление с бомбой, из-за которой мальчик лишился пальцев в Красногорске, будет раскрыто. Он считает, что в расследовании помогут изучение записи уличных камер и идентификация всех людей и автомобилей в районе происшествия.