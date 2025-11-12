Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 11:55

Депутат ГД допустил причастность спецслужб к взрыву в Красногорске

Депутат Шхагошев: спецслужбы могут быть причастны к инциденту в Красногорске

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пока рано говорить о версиях и причинах произошедшего в Красногорске, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Адальби Шхагошев. Он также не исключил, что в этой операции могли быть задействованы спецслужбы, однако стоит дождаться официальных комментариев со стороны следователей.

Правоохранительные органы должны искать здесь источник, потому что все, что касается взрывных устройств очень давно стоит на особом контроле. Вы знаете, что мы и законодательство ужесточали не один и не два раза в этом смысле. К сожалению, сейчас не приходится прикладывать много усилий, чтобы соорудить взрывное устройство. Есть инструкции в соцсетях. <…> Нужно усиливать контроль, — заявил он.

Собеседник также добавил, что если речь идет о серьезных терактах, то это не пять и не 10 граммов взрывчатки. Это от 50 и выше граммов, добавил депутат.

Возможно, это какие-то проверочные действия со стороны тех, кто замышляют подобные дела. Это, скорее всего, это определенная акция со стороны различных спецслужб, ячеек. Но сейчас это говорить не следует. Мы должны быть максимально осторожными, не давать дезинформацию ни в коем случае. <…> Нужно дождаться некоторых разъяснений со стороны следователей, — резюмировал спикер.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что преступление с бомбой, из-за которой мальчик лишился пальцев в Красногорске, будет раскрыто. Он считает, что в расследовании помогут изучение записи уличных камер и идентификация всех людей и автомобилей в районе происшествия.

взрывы
Красногорск
ампутации
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудника колонии заподозрили в разглашении гостайны
На Западе признали, что Зеленский оторван от реальности
Офтальмолог дал советы, как спасти зрение при сахарном диабете
Врач рассказала, чем опасны ночные перекусы
Новые попадания, разгром в порту Одессы: удары по Украине 12 ноября
Восстановлена хронология трагедии со взрывом в Красногорске
Лукашенко дал важное поручение по поводу работы КПП на границе с Литвой
В Минобороны раскрыли колоссальные потери ВСУ за сутки
Магнитные бури сегодня, 12 ноября: что завтра, Земля под мощнейшим ударом
Доллар пошел вверх: курсы валют сегодня, 12 ноября, что с евро и юанем
Путин и Токаев посетят концерт
Российские удары испепелили объекты топливной энергетики на Украине
Смертельное ДТП с микроавтобусом случилось в Тольятти
Экс-нардеп раскрыл, что ждет Зеленского на фоне коррупционного скандала
Юрист объяснил, можно ли покрыть ипотеку монетами
Песков раскрыл значение новой декларации России и Казахстана
В России ужесточат ответственность за диверсии
«Нечего вам сообщить»: в Кремле оценили план Умерова по обмену пленными
Сухой Яр зачищен от ВСУ
Песков сделал заявление о работе российской разведки
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.