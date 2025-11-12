Крах в Запорожье, сотни военных в котле: новости СВО на вечер 12 ноября

Крах в Запорожье, сотни военных в котле: новости СВО на вечер 12 ноября

Крах ВСУ в Запорожье, новый котел для 600 украинских бойцов, Сухой Яр освобожден, а Киев бросает женщин на передовую. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 12 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Катастрофа ВСУ в Запорожье

Положение ВСУ под Гуляйполем в Запорожской области становится катастрофическим, сообщил в своем Telegram-канале украинский военный блогер Богдан Мирошников. По его словам, командование ВСУ намеренно занижает потери среди солдат, скрывая правду от общественности.

Главком ВСУ Александр Сырский подтвердил потерю трех населенных пунктов, но, по данным блогера, реальные потери куда выше. Он не исключил, что в скором времени российские войска могут продвинуться к новым территориям и южным подступам Запорожья. Это приведет к серьезным последствиям для ВСУ.

Командир штурмового взвода российской группировки войск «Восток» с позывным Фаза рассказал, что при отходе из села Сладкого украинские военные минировали территорию и оставляли отравленные продукты. Он отметил, что аналогичные случаи ранее уже происходили.

«Бывало, что находили пайки их, сигареты, но не брали, потому что очень много было случаев, что минируют. Потом отравляют — что воду, что провизию», — рассказал Фаза.

Он также отметил, что в боях за населенный пункт основное сопротивление российским штурмовикам оказывали иностранные наемники ВСУ. Мобилизованные украинцы, наоборот, сбегали с позиций, оголяя фронт.

ВС Украины Фото: Социальные сети

600 вээсушников в котле — выхода нет

Продолжаются столкновения и в Харьковской области. Командир штурмового отряда группировки «Запад» с позывным Лаврик рассказал, что бойцы зачистили от подразделений ВСУ улицы 1-ю Западную, Зодчих и Вербицкого в Купянске. Он подчеркнул, что настроение у российских военнослужащих боевое, все поставленные задачи выполняются. В настоящее время ведется огневое поражение по противнику, засевшему в лесу на южной окраине Купянска.

В районе близлежащего села Соболевка ВСУ взяли в заложники трех наемников из Франции и двух — из Колумбии. Это произошло после того, как те отказались продолжать боевые действия. Как рассказал военный эксперт Виталий Киселев, за каждого пленника они потребовали выкуп в €20 тыс. (1,8 млн рублей).

«В районе Соболевки бойцы штурмового подразделения 92-й бригады ВСУ взяли в заложники <…> наемников. Троих из Франции и еще двоих колумбийцев», — отметил собеседник агентства.

Недалеко находится другое село — Подолы. Там, как сообщил Киселев, образовался котел для ВСУ. В окружении, по его словам, могут находиться от 500 до 600 украинских военных. Речь идет об Осиновском плацдарме — участок западнее Купянска-Узлового. Оттуда ВСУ пытаются перебросить и боеприпасы в сторону населенного пункта Подолы. Минобороны РФ пока не комментировало эти данные.

«Одного [солдата ВСУ] вытаскивали из подвала, он сидел на трупах своих побратимов. Их там уже неделю лежало три или четыре человека. Они были уничтожены нашими FPV-дронами. И таких случаев — огромное количество», — заявил он.

Военный эксперт Андрей Марочко уверен, что взятие станции Купянск-Узловой приведет к коллапсу системы логистики ВСУ в данном районе. Полное освобождение Купянска является вопросом ближайшего времени, подчеркнул он.

«Под прицелом наших войск Купянск-Узловой. Естественно, взятие данного населенного пункта вообще сведет на нет всю логистику украинского командования в данном районе», — уточнил Марочко.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Массовая сдача в плен

В ДНР тем временем завершена зачистка населенного пункта Сухой Яр. Больше представителей ВСУ на территории села нет. Оно находится в Покровском районе, возле южной границы Димитрова (украинское название — Мирноград). Там, по данным инсайдеров, военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен. Это происходит на фоне бедственного положения украинских подразделений в городе после интенсивных ударов российской армии.

Российские войска усиливают давление на группировки ВСУ, применяя мощные авиационные боеприпасы. Речь идет об авиабомбах ФАБ-1500, ОДАБ-1500 и ФАБ-3000 с унифицированными модулями планирования и коррекции. Минобороны РФ пока не комментировало эти данные.

Женщины вместо дезертиров

Украинские военные стали разбрасывать с помощью дронов купюры с QR-кодами, позволяющими отслеживать позиции российских войск. Как рассказал командир подразделения группировки «Восток» с позывным Физрук, после сканирования таких купюр телефоном данные о местонахождении бойцов передаются противнику, после чего по указанным координатам наносится удар с использованием FPV-дронов, артиллерии и минометов. По словам командира, подобные случаи были отмечены на Запорожском направлении — в зоне ответственности группировки войск «Восток».

«Противник сбрасывает с дронов купюры денежные, на которых находится QR-код. <…> Если отсканировать код телефоном, сразу выдаешь свою позицию, где именно находишься», — отметил он.

В 129-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ начали привлекать женщин к выполнению боевых задач, включая вождение техники. По данным источника в российских силовых структурах, причиной такого решения стало массовое дезертирство среди военнослужащих-мужчин на данном участке фронта.

«Командование 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады из-за ситуации с массовым дезертирством привлекает к выполнению боевых задач военнослужащих-женщин», — рассказал источник.

Читайте также:

Покушение на Тихона, гибель 22 детей, QR-шпионаж: ВСУ атакуют РФ 12 ноября

Войска беспилотных систем появились в России: структура, задачи, эмблема

Новые попадания, разгром в порту Одессы: удары по Украине 12 ноября