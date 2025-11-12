Покушение на Тихона, гибель 22 детей, QR-шпионаж: ВСУ атакуют РФ 12 ноября

В ночь на 12 ноября ПВО сбила 22 украинских БПЛА над РФ. Военные противника пытаются отслеживать российских бойцов по купюрам с QR-кодами. Раскрыты детали покушения на митрополита Тихона по заданию Службы безопасности Украины. Подробности о том, как ВСУ атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими российскими регионами сбили беспилотники ВСУ

В ночь на 12 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 22 дрона противника.

По данным ведомства, восемь БПЛА сбили над Ростовской областью, четыре — над Ставропольским краем, по три — над Орловской и Брянской областями, два БПЛА — над Тульской областью, по одному — над Калужской и Московской.

Как пояснил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку украинских беспилотников на регион. По его словам, воздушные цели были уничтожены в соседней Донецкой Народной Республике, в Новошахтинске и Каменском районе региона.

«Минувшей ночью беспилотная атака отражена в Донецке, Новошахтинске и Каменском районе. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — отметил он.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, направлявшийся в столицу дрон был уничтожен силами ПВО. На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы и специалисты, написал он в Telegram-канале. По предварительным данным, в результате инцидента разрушения инфраструктуры и пострадавшие среди населения не были зафиксированы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие объекты получили повреждения в результате атак ВСУ на регионы РФ

На территории промзоны в Буденновске вспыхнул пожар после атаки БПЛА, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он уточнил, что возгорание началось из-за падения обломков сбитых дронов.

«Пожарные расчеты и экстренные службы работают на месте. По оперативным данным, пострадавших нет, жилые дома не повреждены, системы жизнеобеспечения действуют в штатном режиме», — сказал Владимиров.

По информации главы региона, в Ставропольском крае был введен режим беспилотной опасности в час ночи 12 ноября. В шесть часов утра власти объявили отбой тревоги.

В Орловской области в результате падения обломков беспилотников были повреждены несколько частных домов, сообщил губернатор Андрей Клычков. Он уточнил, что ночная воздушная атака Вооруженных сил Украины была успешно отражена.

«Ночью над Орловской областью уничтожены четыре вражеских БПЛА. При их падении получили повреждения кровли четырех частных домов», — отметил Клычков.

Губернатор также подчеркнул, что удалось избежать человеческих жертв. На месте ЧП работают оперативные службы, включая сотрудников МЧС и правоохранительных органов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько мирных граждан РФ погибло в 2025 году в результате атак украинских БПЛА

За первые десять месяцев 2025 года в результате атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ на гражданские объекты России погибли 392 человека, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По информации дипломата, наблюдается значительный рост количества подобных инцидентов.

«С начала года по конец октября от атак БПЛА ранены 3205, в том числе 195 несовершеннолетних. Погибли 392 человека, включая 22 несовершеннолетних», — уточнил Мирошник.

Беспилотники стали основным оружием ВСУ, применяемым против мирного населения. До 80% всех жертв среди гражданских лиц приходится на атаки с использованием дронов. Каждый третий из четырех пострадавших становится жертвой налетов беспилотников.

Общие потери гражданского населения с начала специальной военной операции составили 7175 погибших и 17 617 раненых.

Как военные ВСУ выслеживают российских бойцов

Беспилотники ВСУ стали сбрасывать купюры с нанесенными на них QR-кодами, которые выдают местоположение российских бойцов. После этого по их позициям начинают работать FPV-дроны, артиллерия и минометы, сообщил командир роты с позывным Физрук. По его словам, подобные случаи наблюдались на Запорожском направлении.

«Противник сбрасывает с дронов денежные купюры, на которых находится QR-код… Если его отсканировать телефоном, сразу выдаешь свою позицию, где именно находишься», — отметил он.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Что известно о покушении на митрополита Тихона по заданию Службы безопасности Украины

Спецслужбы получили новые доказательства причастности СБУ к подготовке покушения на митрополита Тихона помощника священника Дениса Поповича и клирика Никиты Иванковича, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Следователи провели обыски в Москве, Псковской области и Крыму.

Подозреваемые, действовавшие по заданию украинских спецслужб, должны были совершить убийство митрополита Тихона путем подрыва самодельного взрывного устройства на территории Сретенского мужского монастыря в Москве. Теракт планировалось совершить в феврале 2025 года.

В ходе обысков у подозреваемых была изъята агитационная символика запрещенной в России террористической организации. У спецслужб также появились доказательства участия в подготовке теракта других лиц.

В ЦОС ФСБ также отметили, что целью готовившегося нападения на митрополита Тихона был срыв переговоров между Москвой и Вашингтоном. По данным ведомства, на Украине рассчитывали на то, что в случае совершения теракта власти РФ были бы вынуждены отказаться от переговорного процесса.

Читайте также:

Войска беспилотных систем появились в России: структура, задачи, эмблема

Новые попадания, разгром в порту Одессы: удары по Украине 12 ноября

Наступление ВС России на Харьков 12 ноября: ВСУ кидают женщин в мясорубку