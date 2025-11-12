В Орловской области раскрыли последствия ночного налета дронов ВСУ Губернатор Клычков: четыре дома повреждены после атаки БПЛА на Орловскую область

В результате падения обломков беспилотников повреждены несколько частных домов в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что ночная воздушная атака Вооруженных сил Украины была успешно отражена.

Ночью над Орловской областью уничтожены четыре вражеских БПЛА. При их падении получили повреждения кровли четырех частных домов, — написал Клычков.

Губернатор также отметил, что в результате инцидента удалось избежать человеческих жертв. На данный момент на месте работают оперативные службы, включая сотрудников МЧС и правоохранительных органов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат, следовавший в направлении столицы. На месте падения обломков дрона работали оперативные службы и специалисты, добавил градоначальник.

Прежде сообщалось, что в вечернее время средствами ПВО было уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как проинформировала пресс-служба Минобороны РФ, воздушные цели нейтрализованы над территорией четырех российских регионов.