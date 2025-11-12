Стало известно о блокировке 600 украинских солдат в Харьковской области

ВС РФ взяли в окружение группировку ВСУ у села Подолы в Харьковской области, сообщил военный эксперт Виталий Киселев в эфире Первого канала. Речь идет о 500–600 украинских солдат. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Этот населенный пункт находится с восточной стороны и, по сути, уже окружен. Одного [солдата ВСУ] вытаскивали из подвала, он сидел на трупах своих побратимов. Их там уже неделю лежало три или четыре человека. Они были уничтожены нашими FPV-дронами. И таких случаев — огромное количество, — заявил он.

Ранее в городе Димитрове ДНР 25 военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие и сдались в плен российским войскам. Инцидент произошел с бойцами 38-й бригады морской пехоты ВСУ, которые оказались в окружении.

Тем временем украинский военный блогер Богдан Мирошников заявил, что положение ВСУ под Гуляйполем в Запорожской области становится катастрофическим. По его словам, командование ВСУ намеренно занижает потери среди солдат, скрывая правду от общественности. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально признает потерю трех населенных пунктов. На деле их больше, написал Мирошников.