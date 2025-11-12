Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 11:39

Стало известно, кого в ВСУ заставили воевать из-за массового дезертирства

В ВСУ начали привлекать женщин к боевым задачам из-за массового дезертирства

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Командование 129-й бригады ВСУ начало привлекать женщин к выполнению боевых задач на Харьковском направлении — они отправляются на фронт и выполняют обязанности водителей, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, причиной такого решения стало массовое дезертирство мужчин.

Командование 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады из-за ситуации с массовым дезертирством привлекает к выполнению боевых задач военнослужащих-женщин, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Киев столкнулся с серьезными трудностями с численностью ВСУ, мобилизацией и дезертирством. Из-за этого на некоторых участках фронта отсутствуют военные. В среднем каждый километр линии фронта охраняют до семи пехотинцев.

Ранее в Генпрокуратуре Украины сообщили, что за последний год количество случаев самовольного оставления воинских частей ВСУ вдвое превысило показатель за первые 2,5 года кризиса. Всего с февраля 2022 года было возбуждено почти 290 тыс. уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части (СОЧ) и дезертирстве.

Украина
ВСУ
Харьковская область
дезертирство
женщины
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказала, чем опасны ночные перекусы
Новые попадания, разгром в порту Одессы: удары по Украине 12 ноября
Восстановлена хронология трагедии со взрывом в Красногорске
Лукашенко дал важное поручение по поводу работы КПП на границе с Литвой
В Минобороны раскрыли колоссальные потери ВСУ за сутки
Магнитные бури сегодня, 12 ноября: что завтра, Земля под мощнейшим ударом
Доллар пошел вверх: курсы валют сегодня, 12 ноября, что с евро и юанем
Путин и Токаев посетят концерт
Российские удары испепелили объекты топливной энергетики на Украине
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло в Тольятти
Экс-нардеп раскрыл, что ждет Зеленского на фоне коррупционного скандала
Юрист объяснил, можно ли покрыть ипотеку монетами
Песков раскрыл значение новой декларации России и Казахстана
В России ужесточат ответственность за диверсии
«Нечего вам сообщить»: в Кремле оценили план Умерова по обмену пленными
Сухой Яр зачищен от ВСУ
Песков сделал заявление о работе российской разведки
Дела минувших дней: российского миллиардера оставили в СИЗО
«Ему не хватало времени на здоровье»: режиссер о самоотдаче Симонова
В Кремле отреагировали на планы Армении закупать зерно на Украине
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.