Стало известно, кого в ВСУ заставили воевать из-за массового дезертирства В ВСУ начали привлекать женщин к боевым задачам из-за массового дезертирства

Командование 129-й бригады ВСУ начало привлекать женщин к выполнению боевых задач на Харьковском направлении — они отправляются на фронт и выполняют обязанности водителей, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, причиной такого решения стало массовое дезертирство мужчин.

Командование 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады из-за ситуации с массовым дезертирством привлекает к выполнению боевых задач военнослужащих-женщин, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Киев столкнулся с серьезными трудностями с численностью ВСУ, мобилизацией и дезертирством. Из-за этого на некоторых участках фронта отсутствуют военные. В среднем каждый километр линии фронта охраняют до семи пехотинцев.

Ранее в Генпрокуратуре Украины сообщили, что за последний год количество случаев самовольного оставления воинских частей ВСУ вдвое превысило показатель за первые 2,5 года кризиса. Всего с февраля 2022 года было возбуждено почти 290 тыс. уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части (СОЧ) и дезертирстве.