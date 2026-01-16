Валерия публично обратилась к внебрачной дочери Пригожина

Певица Валерия (полное имя — Валерия Перфилова) опубликовала поздравление с днем рождения в адрес Елизаветы — внебрачной дочери своего супруга Иосифа Пригожина. В своем Telegram-канале артистка назвала ее доброй, не по годам мудрой, деликатной, сильной и любящей.

Лизочка, чудесная наша девочка, с днем рождения! Тот самый случай, когда родного человека не только любишь, но и очень уважаешь. Ты добрая и не по годам мудрая, деликатная и сильная, любящая и целеустремленная. Очень тобой гордимся, — написала Валерия.

Певица отметила, что при любых обстоятельствах всегда может положиться на Елизавету. В конце она поблагодарила ее мать Лейлу Фаттахову и Иосифа Пригожина за такую дочь.

Ранее Пригожин заявил, что пожертвовал мечтами и амбициями ради брака с Валерией. Он назвал свой союз крепким и признался, что его чувства к жене за 23 года не угасли.

До этого музыкальный продюсер рассказал, как боялся задохнуться, когда застрял в лифте с Валерией, певицей Клавой Кокой и другими людьми. Инцидент со знаменитостями произошел сразу после церемонии в Доме музыки. По словам Пригожина, они находились в застрявшей кабине почти час.