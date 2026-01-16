Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 11:09

Валерия публично обратилась к внебрачной дочери Пригожина

Певица Валерия поздравила внебрачную дочь Пригожина Елизавету с днем рождения

Иосиф Пригожин и Валерия Иосиф Пригожин и Валерия Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Валерия (полное имя — Валерия Перфилова) опубликовала поздравление с днем рождения в адрес Елизаветы — внебрачной дочери своего супруга Иосифа Пригожина. В своем Telegram-канале артистка назвала ее доброй, не по годам мудрой, деликатной, сильной и любящей.

Лизочка, чудесная наша девочка, с днем рождения! Тот самый случай, когда родного человека не только любишь, но и очень уважаешь. Ты добрая и не по годам мудрая, деликатная и сильная, любящая и целеустремленная. Очень тобой гордимся, — написала Валерия.

Певица отметила, что при любых обстоятельствах всегда может положиться на Елизавету. В конце она поблагодарила ее мать Лейлу Фаттахову и Иосифа Пригожина за такую дочь.

Ранее Пригожин заявил, что пожертвовал мечтами и амбициями ради брака с Валерией. Он назвал свой союз крепким и признался, что его чувства к жене за 23 года не угасли.

До этого музыкальный продюсер рассказал, как боялся задохнуться, когда застрял в лифте с Валерией, певицей Клавой Кокой и другими людьми. Инцидент со знаменитостями произошел сразу после церемонии в Доме музыки. По словам Пригожина, они находились в застрявшей кабине почти час.

Россия
шоу-бизнес
певицы
Валерия
поздравления
дочери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт назвал нестандартный способ сэкономить топливо на трассе
Самая холодная ночь в Москве: прогноз погоды на Крещение, когда будет -30?
В Эстонии высказались насчет отправки военных на учения в Гренландию
Подозреваемые в разбойном нападении в Байконуре задержаны
Экс-посол США в России пристыдил Трампа из-за чужой Нобелевской премии
Принца Гарри обвинили в запугивании свидетелей перед судом
Раскрыта причина осторожной позиции Евросоюза по Гренландии
Стало известно о солидных долгах звезды «Кухни» и «Последнего богатыря»
СК не оставил без внимания резонансные слова Манькиевой о зверствах в семье
Раскрыта удивительная деталь о создании «сердца» легендарных танков
Федеральные трассы в России получат полное покрытие 4G к 2031 году
Аналитик объяснил, как морозы помогут ВС России в наступлении
МИД Индии обратился к гражданам на фоне обострения ситуации в Газе
Петербуржцев призвали отказаться от личных авто на время снегопадов
В Госдуме ответили, почему Украине нельзя позволить вступить в Евросоюз
Минпромторг натаскивает госкорпорации на «темное производство»
Владельцы скандальных участков в Барвихе выкупят их повторно
«Были бы проблемы»: Орбан высказался о поставках российского газа в Венгрию
Суд начал рассмотрение иска ЦБ на 18,2 трлн рублей
Россиянам рассказали, куда отправиться вместо Мальдив
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.