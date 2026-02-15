СК начал проверять школу после жестокого избиения девочки

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил выяснять обстоятельства избиения девочки в одной из школ Курганской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

В СМИ сообщается, что в одной из школ города Кургана несовершеннолетний обучающийся в ходе словесного конфликта со сверстницей повалил ее на пол, после чего начал наносить удары ногами в различные части тела, — сказано в сообщении.

