Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 16:54

СК начал проверять школу после жестокого избиения девочки

Глава СК Бастрыкин поручил доложить об избиении девочки в Кургане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил выяснять обстоятельства избиения девочки в одной из школ Курганской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

В СМИ сообщается, что в одной из школ города Кургана несовершеннолетний обучающийся в ходе словесного конфликта со сверстницей повалил ее на пол, после чего начал наносить удары ногами в различные части тела, — сказано в сообщении.

До этого в Верхоянском районе Якутии местный депутат подрался на дискотеке в Доме духовности. Он оторвал доску от дверного косяка и ударил односельчанина по голове.

Ранее Санкт-Петербургский суд оштрафовал двух мастеров маникюра за драку в салоне красоты. Конфликт между сотрудницами возник из-за спора за единственное педикюрное кресло. Как выяснилось, одна из мастериц оставила свои инструменты и не убрала их, хотя в это время к нему был записан клиент другого мастера. Суд назначил одной штраф в размере 15 тыс. рублей, другой — 5 тыс. рублей.

следователи
происшествия
Курганская область
Александр Бастрыкин
