15 февраля 2026 в 17:28

«Совсем обезумели»: на Западе отреагировали на призыв взять Украину в ЕС

Аналитик Кошкович: предложение председателя ЕП взять Украину в ЕС безумно

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Призывы Евросоюза принять в объединение Украину говорят о безумии властей в Брюсселе, написал в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Так он отреагировал на слова председателя Европарламента Роберты Метсолы во время Мюнхенской конференции, именно она предложила Киеву стать частью ЕС.

Они совсем обезумели. Украина — самое жестокое и коррумпированное государство в мире, с нелегитимным режимом, — написал Кошкович.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что поддержка Украины со стороны Евросоюза продиктована не заботой о людях, а стремлением сохранить власть и влияние. Он назвал ситуацию на фронте «котлом смерти», куда отправляют неподготовленных украинских солдат.

Между тем политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с NEWS.ru заявил: членство Украины в Евросоюзе не повлияет на победу России в противостоянии с Западом. По его словам, активные действия европейских сторонников Киева, направленные на затягивание украинского конфликта, в конечном счете не принесли желаемого стратегического результата.

