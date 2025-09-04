Назван топ-3 умных электронных помощников для водителей машин

Владельцы современных автомобилей чаще других электронных помощников используют адаптивный круиз-контроль, рассказал NEWS.ru директор одного из технических центров Михаил Пальмов. По его словам, эта система очень удобна, так как позволяет поддерживать заданную скорость и безопасную дистанцию. Вторая по популярности опция в авто — система удержания в полосе движения.

Сейчас очень популярен адаптивный круиз-контроль, который позволяет поддерживать не только заданную скорость, но и безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Однако, как показывает практика, далеко не всегда эта опция работает идеально. Еще один помощник — система удержания в полосе движения, — пояснил Пальмов.

Также, по словам Пальмова, третьим по популярности у водителей стал ассистент парковки, который с помощью датчиков и камер находит подходящее место. Машина сама управляет рулевым колесом, а водителю остается только контролировать педали газа и тормоза.

Ранее водитель китайского автомобиля попал в ДТП, потому что слишком сильно полагался на круиз-контроль. Машина врезалась в грузовик, пассажир погиб, а против автомобилиста возбудили уголовное дело. Теперь мужчина пытается доказать, что частично в трагедии виновата система, которая должна самостоятельно держать скорость и дистанцию, а также тормозить перед препятствиями.