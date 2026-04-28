Если есть курица и картошка, заливаю их кефиром: все простое, самое вкусное — и этот рецепт из таких

Курица с картошкой в кефире — это рецепт, который доказывает, что все самое простое — самое вкусное. Все готовится в одной форме, и результат превосходит ожидания.

Нежное куриное мясо, замаринованное в кефире с луком, чесноком и паприкой, запекается до румяной корочки, а картофель, пропитанный тем же ароматным маринадом, становится мягким и сочным.

Для приготовления понадобится: 6-8 куриных бедер или голеней, 1 кг картофеля, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, 1 стакан кефира, 1 ст. л. паприки, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите. В миске смешайте курицу, лук, чеснок, паприку, соль, перец и кефир. Оставьте мариноваться на 3 часа. Выложите курицу на противень, запекайте в разогретой до 190°C духовке 20 минут.

Картофель нарежьте дольками, выложите в миску с остатками маринада, перемешайте. Выньте противень, высыпьте картофель к курице, полейте соком с противня. Запекайте еще 30-35 минут до готовности картофеля и румяной корочки.

