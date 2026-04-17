Не теряют вкус даже на третий день: котлеты с добавлением капусты — находка для будничного меню

Не теряют вкус даже на третий день: котлеты с добавлением капусты — находка для будничного меню

Куриные котлеты с капустой — это настоящая находка для будничного меню, особенно если вы любите готовить заранее. Благодаря сочной овощной подушке котлеты остаются сочными даже на третий день, не теряя вкуса.

Ингредиенты

Вам понадобится: 500 г куриного фарша, 300 г белокочанной капусты, 1 луковица, 1 морковь, 1 яйцо, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, растительное масло.

Как приготовить

Лук и морковь мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до мягкости. Капусту тонко нашинкуйте, добавьте к овощам и тушите под крышкой до мягкости, помешивая, около 10 минут. Остудите. В миске смешайте куриный фарш, тушеные овощи, яйцо, соль и специи. Тщательно вымесите массу. Влажными руками сформируйте котлеты. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные чаши с курицей: турецкое блюдо из самых простых продуктов.