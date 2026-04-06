Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 18:01

Картофельные чаши с курицей: турецкое домашнее блюдо из самых простых продуктов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Картофельные чаши с курицей — это домашнее турецкое блюдо, которое превращает простые продукты в настоящий кулинарный шедевр.

Хрустящие лодочки, наполненные сочной куриной начинкой с овощами, залитые ароматным томатным соусом и запеченные под сырной шапочкой, покорят вас с первой пробы.

Ингредиенты

Вам понадобится: 4–5 крупных картофелин, 300 г куриного филе, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, 100 г твердого сыра, соль, перец, паприка, растительное масло, зелень.

Как приготовить

Картофель тщательно вымойте, разрежьте вдоль пополам. Чайной ложкой выскребите серединку. Смажьте картофель маслом, посолите и запекайте в разогретой до 200°C духовке 20–25 минут до полуготовности. Куриное филе, лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, обжарьте до готовности. Добавьте томатную пасту, тушите 5 минут, посолите, поперчите.

Наполните картофельные чашечки куриной начинкой. Полейте сверху небольшим количеством томатного соуса (смесь томатной пасты с водой) и щедро посыпьте тертым сыром. Запекайте еще 10–15 минут.

Ранее стало известно, как приготовить куриную грудку в кляре на сметане.

Проверено редакцией
Читайте также
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Вкуснятина на горячее, и сразу с гарниром: курица с картошкой в новой интерпретации
Общество
Вкуснятина на горячее, и сразу с гарниром: курица с картошкой в новой интерпретации
Мясо по-французски больше не в почете: куриные стожки с картошкой — просто загляденье
Общество
Мясо по-французски больше не в почете: куриные стожки с картошкой — просто загляденье
Куриный бешбармак: мясо тает во рту, бульон — золотистый, а готовится в два раза быстрее
Общество
Куриный бешбармак: мясо тает во рту, бульон — золотистый, а готовится в два раза быстрее
Голубцы ленивые с капустой: три способа быстро накормить семью обедом
Семья и жизнь
Голубцы ленивые с капустой: три способа быстро накормить семью обедом
рецепты
горячее
ужины
обеды
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп заявил, что война с Ираном закончится очень быстро при одном условии
Число поврежденных после атаки ВСУ домов в Новороссийске резко увеличилось
Защита археолога Бутягина обжалует его экстрадицию на Украину
Генсек СНГ осудил YouTube за ущемление прав белорусских журналистов
Один продукт — десятки блюд: как раскрыть потенциал обычной крупы
Раскрыта причина смерти основателя бренда Diesel Гольдшмида
Легкий ветер и жара до +30? Погода в Москве в начале июня: чего ждать
Умер основатель Diesel и «крестный отец джинс»
«Нужна искра»: экс-депутат Рады о перспективах гражданской войны на Украине
Политолог назвал способ защитить права русскоязычных жителей Латвии
«Недостаточно хорош»: Трамп оценил мирное предложение Ирана
«Радиостанция судного дня» в третий раз за сутки подала таинственный сигнал
СК возбудил два дела по факту гибели людей в затопленных районах Дагестана
«Я горжусь»: Рубцова о внесении в базу «Миротворца»
Причастного к атаке на Курск офицера ВСУ включили в список террористов
Сеть кофеен Starbucks потеряла товарный знак в России
Балицкий раскрыл масштаб повреждений после атак ВСУ
Раскрыты детали ответа Ирана на мирные предложения США
Иран передал Пакистану ответ на мирные предложения США
Шесть сотрудников Ространснадзора обвиняются во взяточничестве
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.