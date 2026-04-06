Картофельные чаши с курицей: турецкое домашнее блюдо из самых простых продуктов

Картофельные чаши с курицей — это домашнее турецкое блюдо, которое превращает простые продукты в настоящий кулинарный шедевр.

Хрустящие лодочки, наполненные сочной куриной начинкой с овощами, залитые ароматным томатным соусом и запеченные под сырной шапочкой, покорят вас с первой пробы.

Ингредиенты

Вам понадобится: 4–5 крупных картофелин, 300 г куриного филе, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, 100 г твердого сыра, соль, перец, паприка, растительное масло, зелень.

Как приготовить

Картофель тщательно вымойте, разрежьте вдоль пополам. Чайной ложкой выскребите серединку. Смажьте картофель маслом, посолите и запекайте в разогретой до 200°C духовке 20–25 минут до полуготовности. Куриное филе, лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, обжарьте до готовности. Добавьте томатную пасту, тушите 5 минут, посолите, поперчите.

Наполните картофельные чашечки куриной начинкой. Полейте сверху небольшим количеством томатного соуса (смесь томатной пасты с водой) и щедро посыпьте тертым сыром. Запекайте еще 10–15 минут.

