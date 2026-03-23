23 марта 2026 в 12:17

Минтай для похудения с цедрой в духовке — хрустящий, вкусный и без грамма лишнего жира

Фото: D-NEWS.ru
Готовим минтай по очень вкусному рецепту. Такой ужин не только помогает держать форму, но и реально радует вкусом — даже те, кто «не любит диетическое», просят добавку!

Секрет в простой, но очень удачной «шубке» из кунжута и специй с цитрусовой ноткой — получается золотистая корочка и сочная нежная рыба внутри.

Ингредиенты: филе минтая (или трески, хека) — 300–400 г, кунжут белый и панировочные сухари — по 3 ст. л., паприка копченая — 1 ч. л., чеснок сушеный — 1 ч. л., соль — 1/2 ч. л., цедра лимона — 1 ч. л., цедра апельсина — 1 ч. л., оливковое масло — 1 ст. л., лимон — для подачи.

Приготовление: в миске смешиваем кунжут, сухари, паприку, чеснок, соль и цедру лимона с апельсином — аромат сразу становится ярким и свежим. Филе промакиваем бумажным полотенцем и обваливаем в смеси, слегка прижимая, чтобы кунжут хорошо закрепился со всех сторон. Противень слегка смазываем оливковым маслом и выкладываем рыбу. Запекаем при 180–200°C около 12–15 минут до румяной корочки. Подаем с долькой лимона — получается легкое, полезное и очень вкусное блюдо без лишних калорий.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
