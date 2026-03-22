Возьмите морковь и творог: через 40 минут на столе ароматная запеканка. Простой и старый рецепт — очень вкусно

Творожно-морковная запеканка как в детстве — нежная, ароматная и та самая, из воспоминаний о садике. Простая домашняя классика, которая получается мягкой, сладковатой и уютной — идеально к чаю или на завтрак. Особенно приятно, что готовится она без лишних сложностей.

Ингредиенты: манная крупа — 20 г, творог — 400 г, сливочное масло — 100 г, сахар — 60 г, молоко — 80 г, морковь — 320 г, сметана — 40 г, сухари панировочные — 20 г, корица — щепотка, яйцо — 1 шт., соль — щепотка.

Морковь натираем на мелкой терке, творог при необходимости разминаем до однородности или пробиваем блендером. Смешиваем с яйцом, сахаром, манкой, молоком, солью и щепоткой корицы. Массу выкладываем в форму, смазанную маслом и посыпанную панировочными сухарями. Сверху смазываем смесью сметаны и яйца, добавляем кусочки сливочного масла. Запекаем при 180 °C около 40 минут до румяной корочки. Подаем теплой со сметаной.

