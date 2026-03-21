Капуста фри выходит просто классная — хрустящая закуска из 1 кочана и 3 яиц

Иногда из самых простых продуктов получается удивительно вкусное блюдо. Снаружи капуста фри получается румяная и хрустящая, а внутри — мягкая и сочная. Главный секрет — правильно нарезать капусту, чтобы кусочки держали форму во время жарки.

Ингредиенты: небольшой кочан молодой капусты (до 1 кг), яйца — 3 шт., панировочные сухари, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Сначала подготавливают капусту. Кочерыжку полностью не удаляют — срезают только выступающую часть, чтобы листья не распадались. Затем кочан нарезают крупными дольками.

Капусту опускают в кипящую подсоленную воду на 5 минут, затем дают немного остыть. Яйца взбивают с солью и перцем.

Каждый кусочек капусты сначала обмакивают в яйцо, затем в панировочные сухари, снова в яйцо и снова в сухари. После этого выкладывают на разогретую сковороду с растительным маслом.

Обжаривают дольки с двух сторон до золотистой хрустящей корочки.

