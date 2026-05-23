Овсяный пирог с творогом и яблоком: сочный, воздушный и без грамма муки — идеален для ПП-завтрака

Это гениально простой рецепт полезного десерта для тех, кто любит сладкое, но следит за фигурой. Никакой возни — просто смешал овсянку, творог и яблоки, выложил в форму и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, влажный пирог с хрустящей овсяной корочкой и сочными кусочками яблока, с кремовой творожной прослойкой. Он намного полезнее классической шарлотки, но ничуть не уступает ей во вкусе. Идеален для завтрака, полдника или перекуса.

Для приготовления вам понадобится: 200 г овсяных хлопьев, 300 г творога, 2 яблока, 2 яйца, 100 мл йогурта, 2 ст. ложки меда, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка корицы.

Овсянку измельчите в блендере в муку. Яблоки нарежьте кубиками. В миске смешайте овсяную муку, творог, яйца, йогурт, мед, разрыхлитель и корицу. Добавьте яблоки, перемешайте. Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте при 180°C 30–35 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот овсяный пирог с творогом и яблоками. Удивило то, что без муки и масла он получился очень влажным и нежным, совсем не сухим. Яблоки добавили сочности, а творог — кремовой текстуры. Даже муж, который не любит «правильную» выпечку, съел два куска. Кстати, вместо меда можно взять финиковый сироп — сладость будет натуральнее. Рецепт — настоящая находка для полезного завтрака!