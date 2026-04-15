Россияне рассказали, довольны ли своей физической формой

Социальная сеть «Одноклассники» в сотрудничестве с проектами «Здоровье Mail» и «Новости Mail» провела исследование, чтобы выяснить, насколько россияне удовлетворены своей физической формой, собираются ли они похудеть к летнему сезону и какие методы планируют использовать. В опросе приняли участие более 5 тыс. человек из 50 российских регионов.

Согласно результатам опроса, 12% участников удовлетворены своим физическим состоянием. Большинство (63%) полагают, что им необходимо улучшить свою форму, а 25% выражают недовольство своим телом. При этом почти треть опрошенных признают у себя наличие значительного избыточного веса (более 10 кг), еще около трети — избыток массы тела в пределах 5–10 кг.

В целом, 60% участников опроса хотят похудеть независимо от времени года. Еще 24% уверены, что сбросить вес можно, но считают это необязательным, а 15% довольны своей текущей формой.

Среди способов похудения к летнему сезону 31% респондентов предпочитает комплексный подход, включающий физическую активность и изменение рациона. 28% планируют сосредоточиться на диете или ограничении питания, например, на дефиците калорий или отказе от сладкого. 9% опрошенных намерены полагаться исключительно на тренировки, такие как кардио или силовые упражнения. 2% рассматривают экспресс-методы, такие как детокс, голодание или прием биологически активных добавок.

Ранее тренер София Гаврютина-Лисина рассказала, что замотивировать себя на регулярные занятия спортом можно, выбрав самую интересную и подходящую активность. По ее словам, при этом важно учитывать свое состояние здоровья и перед тем, как изменить образ жизни, сдать анализы.