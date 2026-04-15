15 апреля 2026 в 11:33

Россияне рассказали, довольны ли своей физической формой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Социальная сеть «Одноклассники» в сотрудничестве с проектами «Здоровье Mail» и «Новости Mail» провела исследование, чтобы выяснить, насколько россияне удовлетворены своей физической формой, собираются ли они похудеть к летнему сезону и какие методы планируют использовать. В опросе приняли участие более 5 тыс. человек из 50 российских регионов.

Согласно результатам опроса, 12% участников удовлетворены своим физическим состоянием. Большинство (63%) полагают, что им необходимо улучшить свою форму, а 25% выражают недовольство своим телом. При этом почти треть опрошенных признают у себя наличие значительного избыточного веса (более 10 кг), еще около трети — избыток массы тела в пределах 5–10 кг.

В целом, 60% участников опроса хотят похудеть независимо от времени года. Еще 24% уверены, что сбросить вес можно, но считают это необязательным, а 15% довольны своей текущей формой.

Среди способов похудения к летнему сезону 31% респондентов предпочитает комплексный подход, включающий физическую активность и изменение рациона. 28% планируют сосредоточиться на диете или ограничении питания, например, на дефиците калорий или отказе от сладкого. 9% опрошенных намерены полагаться исключительно на тренировки, такие как кардио или силовые упражнения. 2% рассматривают экспресс-методы, такие как детокс, голодание или прием биологически активных добавок.

Ранее тренер София Гаврютина-Лисина рассказала, что замотивировать себя на регулярные занятия спортом можно, выбрав самую интересную и подходящую активность. По ее словам, при этом важно учитывать свое состояние здоровья и перед тем, как изменить образ жизни, сдать анализы.

Украинского журналиста-террориста могут посадить в тюрьму в России
В России может появиться «институт Маска» по изучению продления жизни
Военэксперт раскрыл, о производстве каких ракет договорились ФРГ и Украина
Аномальная жара идет на Москву? Чего ждать, сколько будет градусов
Педофил с игрушками на компьютере: учитель рисования растлевал мальчиков
Автомобилистов предупредили, что грозит за езду на шипованной резине летом
Китайский след обнаружили в атаках Ирана по военным базами США
«Решили формализовать»: раскрыто, зачем США новый военный блок с Украиной
Инфекционист перечислила последствия энцефалита
Си Цзиньпин кратко охарактеризовал отношения Китая и России
«Нельзя доверять»: Киев разоблачили после пасхального перемирия
Атака ВСУ на Стерлитамак 15 апреля: что известно, разрушения, сколько жертв
«Я была шокирована»: Бутырская о провале Малинина на Олимпиаде-2026
Врач напомнил об опасности сочетания алкоголя с газировкой
Генпрокурор объяснил, почему в России вдвое выросло число терактов
Раскрыты детали атаки ВСУ на содовую столицу России
В ГД рассказали о новых правилах службы для военных, ставших инвалидами
Студента из Удмуртии подозревают в совершении госизмены
Генпрокуратура предложила новые правила выплат для получивших гражданство
«Лазейка размером с Германию»: Трампу дали один совет по блокаде Ирана
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

