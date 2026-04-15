Паук залез в ухо женщины и поселился у барабанной перепонки

В украинском Ивано-Франковске местная жительница несколько дней мучилась от боли и странных ощущений в ухе, пока врачи не обнаружили там паука, рассказали в пресс-службе Центральной городской клинической больницы Ивано-Франковского городского совета. Как выяснилось, членистоногое заползло в слуховой проход женщины во время сна и добралось до барабанной перепонки, где оставалось почти неделю.

Все это время пациентка испытывала сильную головную боль и чувствовала постоянное движение внутри. В больницу она обратилась не сразу.

Врач-отоларинголог Андриана Мельник рассказала, что пациентка пожаловалась на боль и заложенность левого уха. Однако во время профилактического осмотра правого уха специалисты неожиданно обнаружили паука. Медик отметила, что летом такие случаи происходят чаще, чем кажется, и предупредила: при попадании насекомого в ухо нельзя пытаться достать его самостоятельно.

Удалить незваного «гостя» удалось лишь спустя несколько дней после обращения. К счастью, слуховой орган не получил повреждений.

Ранее российская туристка получила серьезную гематому после укуса неизвестного насекомого во время отдыха в египетском Шарм-эш-Шейхе. Пострадавшая предположила, что нападавшим был верблюжий паук, атаковавший ее во время ужина в баре на пляже.