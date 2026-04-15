ЮНЕСКО приняла важное решение о культурном наследии Ирана

ЮНЕСКО готова к технической миссии в Иран для оценки ущерба объектам культурного наследия от ударов США и Израиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Реставрация планируется при условии стабилизации обстановки в регионе.

ЮНЕСКО выразила готовность осуществить техническую миссию, как только позволят условия безопасности, — отметили в пресс-службе.

По данным генерального секретаря Национальной комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО Хасана Фиртуси, под ударами оказались около 160 объектов культурного наследия. Миссия также может включать привлечение средств Фонда всемирного наследия и международной экспертизы.

Ранее посол Исламской Республики в России Казем Джалали заявил, что провал США в войне с Ираном будет иметь глубокие и масштабные последствия в мире. Он подчеркнул, что исход конфликта важен для всего международного сообщества, особенно для независимых государств.

Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что США, Израилю и Ирану следует немедленно прекратить военные действия. Он подчеркнул, что конфликты не заканчиваются сами по себе, а лишь тогда, когда лидеры выбирают диалог вместо разрушения.