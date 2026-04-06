Горбушу и лосося теперь не беру: готовлю минтая под овощным одеялом — сверху румяный пармезан. Бюджетная рыба, а получается как в ресторане

Фото: D-NEWS.ru
Если хочется вкусного горячего без лишних затрат, этот минтай под овощной подушкой — отличный вариант. Минтай получается нежным и сочным, а овощной соус делает блюдо насыщенным и ароматным. Сверху добавляется пармезан — он дает аппетитную корочку и усиливает вкус.

В итоге — простое, но очень удачное блюдо, которое легко подойдет и на каждый день, и для гостей.

Продукты

Филе минтая — 800 г, помидоры — 3 шт., сладкий перец — 1 шт., лук — 1 шт., томатная паста — 1 ст. л., чеснок — 2–3 зубчика, укроп и петрушка — небольшой пучок, паприка — 1 ч. л., корица — щепотка, лимон — 1 шт., соль, соевый соус и перец — по вкусу, растительное масло — 1 ст. л., тертый пармезан — 50–70 г.

Приготовление

Филе минтая солим, перчим, сбрызгиваем лимонным соком и оставляем на 30–60 минут. Лук, чеснок, помидоры и перец мелко нарезаем. Обжариваем лук до мягкости, добавляем чеснок, затем помидоры и перец. Кладем томатную пасту, паприку, щепотку корицы, соль, соевый соус и перец, тушим около 10–15 минут до густоты.

В форму для запекания выкладываем рыбу, сверху распределяем овощной соус и посыпаем тертым пармезаном. Запекаем при 180 °C около 25–30 минут до румяной корочки.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
