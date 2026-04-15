Стало известно, почему возникает постоянное чувства голода

Постоянное чувство голода зачастую связано с дефицитом белка в организме, объяснила нутрициолог Дарья Савельева. По ее словам, которые передает «Радио 1», количество этого органического вещества влияет на показатель сытости.

Показатель [сытости] — это не то, что вы сидите и сдерживаетесь перед шоколадкой, а то, что у вас даже нет мыслей об этой шоколадке. Вы сыты, вам хорошо, нормально. Правильное питание не требует героических усилий. Оно требует правильной конструкции, — высказалась Савельева.

По ее словам, качественный и нежирный белок должен быть обязательной составляющей завтрака. Именно он обеспечит организм энергией в первую половину дня.

Ранее тренер-нутрициолог Ольга Яблокова заявила, что в правильном питании ключевое внимание следует уделять составу блюд. По ее словам, сбалансированный рацион должен содержать белки, полезные жиры и сложные углеводы.