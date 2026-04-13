«Калории или состав»: раскрыто, что важнее при правильном питании

В правильном питании ключевое внимание следует уделять составу блюд, заявила NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, сбалансированный рацион должен содержать белки, полезные жиры и сложные углеводы.

При подходе к здоровью рано или поздно возникает вопрос — важно ли всему так тщательно уделять внимание: и количеству калорий в рационе, и составу пищи? В правильном питании важно и то, и другое. Но если выбирать, чему уделять больше внимания в повседневной жизни, то состав еды часто оказывается важнее, потому что именно он определяет, из чего организм будет строить клетки и ткани, получать витамины, минералы, белок, жиры и углеводы. Калории же демонстрируют, сколько энергии мы получаем, но они не отвечают за качество продуктов, — пояснила Яблокова.

Она подчеркнула, что можно соблюдать суточную норму калорий, питаясь вредной пищей: сладостями, выпечкой, фастфудом и другими подобными продуктами. По словам нутрициолога, теоретически, цифры будут в порядке, но такой рацион не принесет пользы. Таким образом, отметила специалист, можно не превышать норму, но при этом чувствовать себя нездоровым, страдать от хронической усталости и иметь лишний вес.

Сбалансированный рацион должен включать все необходимые макронутриенты: белок, полезные жиры, сложные углеводы, овощи, фрукты и достаточно клетчатки. Надо помнить золотое правило: сколько съел, столько и потрать калорий. Тогда питание будет нести пользу здоровью и сохранять фигуру. Идеальный подход — учитывать оба параметра: и калории, и качество пищи, — заключила Яблокова.

