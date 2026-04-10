10 апреля 2026 в 04:20

Составлен список продуктов, которые на самом деле полезны для сердца

Имбирь, базилик и грецкие орехи полезны для сердца, заявила NEWS.ru нутрициолог Татьяна Пухкалова. По ее словам, правильное питание способно существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Правильное питание может существенно снизить риск болезней сердца и сосудов. Какие продукты полезны? Грецкие орехи. Это источник ненасыщенных жиров омега-3 и омега-9. Избыток соли — более пяти граммов — в сутки повышает давление, поэтому нужно снизить ее потребление, но не делать еду пресной. Имбирь, базилик, мята обогащают рацион витаминами и антиоксидантами, которые укрепляют сосудистую стенку и снижают потребность в соли на 30%, — сказала Пухкалова.

Она добавила, что рыба жирных сортов является ключевым продуктом для сердца. По ее словам, стоит употреблять ее два-три раза в неделю, но не более 150 граммов. Эксперт добавила, что лучше ее запекать или готовить в аэрогриле.

Рыба жирных сортов и дикого вылова — кета, скумбрия, сардины, сельдь, а также морепродукты необходимы для здоровья сердца. Рекомендуется есть их два-три раза в неделю по 100–150 граммов, лучше запеченными или в аэрогриле. Морепродукты — источник калия, магния и йода для поддержки сердца. Витамин Е в оливковом масле действует как антиоксидант: защищает клетки сердца, улучшает эластичность сосудов и предотвращает тромбы. Цельнозерновые продукты богаты клетчаткой, которая связывает «плохой» холестерин в кишечнике и выводит его. Они также содержат фитостеролы, — заключила Пухкалова.

Ранее доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова заявила, что к самым полезным видам рыбы можно отнести лососевые, тресковые, а также скумбрию и сельдь. Специалист подчеркнула, что семга, форель, горбуша и кета являются чемпионами по содержанию омеги-3.

