15 апреля 2026 в 10:35

Лимонное суфле из ложки творога — быстрый десерт в духовке. Получается воздушнее облака, а калорий почти нет

Фото: D-NEWS.ru
Честно, я не ожидала, что из одной ложки творога можно сделать такой нежный десерт. Первый раз готовила на пробу, а теперь делаю постоянно — когда хочется сладкого, но без тяжести и лишних калорий.

Суфле поднимается, становится нежным и лёгким, с ярким лимонным вкусом — идеально к чаю или просто как быстрый десерт без чувства вины.

Ингредиенты на 1 порцию

Творог обезжиренный — 1 ст. л., яйцо — 1 шт., лимонный сок — 15 мл, цедра лимона — с 1 шт., подсластитель — по вкусу.

Приготовление

Сначала аккуратно отделяю белок от желтка. Желток смешиваю с творогом, лимонным соком и ароматной цедрой до однородности. Белок взбиваю отдельно до лёгкой пены, добавляю подсластитель и продолжаю взбивать до устойчивых пиков.

Затем аккуратно вмешиваю белок в творожную массу, чтобы сохранить воздушность. Перекладываю всё в небольшую форму и отправляю в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 10–15 минут.

Ольга Шмырева
