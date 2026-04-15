Нутрициолог назвала основную причину скачков уровня сахара в крови

Несбалансированный завтрак часто приводит к скачкам уровня сахара в крови, заявила «Радио 1» нутрициолог Дарья Савельева. Она отметила, что утренний прием пищи может влиять на состояние человека на протяжении всего дня.

Если мы не введем в завтрак абсолютно все необходимые компоненты, мы проиграем. Идеальный завтрак — это не одно блюдо, а комбинация. Центральная роль отводится белку, который считается контролером сытости. Тело получило свои «кирпичики» и заряд, чтобы спокойно регулировать аппетит. Белок замедляет опорожнение желудка, — рассказала Савельева.

Она посоветовала выбирать на завтрак овсянку с ягодами или орехами, а также яйца с рыбой или морепродуктами. Специалист также предостерегла от употребления бутербродов с сыром и маслом в начале дня — в таком приеме пищи нет белка и клетчатки, зато есть обилие жира и простые углеводы. Уже через час после этого человек почувствует голод.

