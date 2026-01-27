Хирург рассказал, есть ли у Шумахера шанс на восстановление

Восстановление легендарного гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера после серьезной травмы представляется маловероятным, заявил NEWS.ru старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, титулованному спортсмену и так потребовалось несколько лет, чтобы начать передвигаться в инвалидной коляске.

Сложно сказать, [есть ли у Шумахера возможность восстановиться]. Учитывая тяжесть полученной травмы, этот процесс небыстрый. Годы прошли, чтобы Шумахер перебрался в коляску. И это, учитывая, что с ним наверняка работают лучшие реабилитологи. Шансов на восстановление немного, — высказался Умнов.

Ранее появилась информация, что состояние здоровья Шумахера демонстрирует положительную динамику. Сообщалось, что известный гонщик больше не прикован к постели после серьезной травмы, полученной в 2013 году.

После этого экс-директор команды «Формулы-1» Оксана Косаченко заявила, что новости о здоровье Шумахера нуждаются в официальном подтверждении. По ее мнению, семья гонщика вряд ли стала бы раскрывать такие сведения.