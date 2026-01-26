Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Эксперт «Формулы-1» усомнилась в новостях о состоянии Шумахера

Эксперт «Формулы-1» Косаченко призвала проверять сообщения о здоровье Шумахера

Михаэль Шумахер, 2013 год Михаэль Шумахер, 2013 год Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
Новости о здоровье знаменитого гонщика Михаэля Шумахера требуют официального подтверждения, заявила экс-директор команды «Формулы-1» Оксана Косаченко в беседе с «Газетой.Ru». Она считает, что семья знаменитого гонщика вряд ли могла распространить эту информацию.

Косаченко напомнила, что Шумахер стал легендой еще во время выступлений, а его несчастный случай привлек внимание всего мира. Даже те, кто не интересуется гонками, знают его историю.

Очень часто, когда вокруг какого-то известного человека существует такой флер секретности, новости рождаются ниоткуда, из воздуха. Мы понимаем и уважаем позицию секретности, которую заняла семья. Поэтому сам факт появления в СМИ этой информации требует достоверного подтверждения, — сказала эксперт.

Ранее британское издание Daily Mail сообщило, что состояние здоровья Михаэля Шумахера демонстрирует положительную динамику. По информации источника журналистов, семикратный чемпион мира больше не прикован к постели после тяжелой травмы, полученной в 2013 году.

