Ранний посев — залог богатого урожая и пышного цветника: что сажать зимой

Если мечтаете о щедром урожае и ярком цветнике уже в этом сезоне, пора браться за рассаду — некоторые культуры нужно сеять уже зимой. У них долгий путь от семечка до урожая или пышного цветка: порой требуется больше 130 дней, чтобы растение полностью сформировалось. К тому же у ряда семян плотная оболочка или нужна стратификация — вот почему ранний посев так важен. Не забудьте о досвечивании: из‑за короткого светового дня без специальных ламп не обойтись.

В январе стоит взяться за позднеспелый лук‑порей, корневой сельдерей, поздние сорта сладкого и острого перца, баклажаны с длительным сроком созревания. Из цветов в это время сеют эустому, вербену гибридную, гвоздику Шабо, меконопсис Шелдона, крестовник изящный, а также молочай многоцветковый, гелениум осенний и другие. Не забудем и о многолетниках: лаванде, аквилегии, зональной пеларгонии и бегонии. В феврале список расширяется — пора добавлять томаты поздних сортов, садовую землянику, репчатый лук, среднепоздние баклажаны и перцы. Среди цветов настает время петунии, львиного зева, лобелии, бальзамина садового и дельфиниума, а из многолетников — анютиных глазок, маргаритки, примулы садовой и других.

Хотите крепкую рассаду томатов, но не хотите возиться с пикировкой и переживать за хрупкие ростки? Есть хитрый способ, который сэкономит время и силы: просто сажайте по два семечка в стакан. Такой метод не только избавляет от стрессового пересаживания, но и стимулирует рост растений — легкая конкуренция идет им только на пользу.