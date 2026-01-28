Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 06:15

Названа причина отказаться от попкорна при походе в кинотеатр

Нутрициолог Яблокова: в попкорн часто добавляют масла плохого качества

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Употребление попкорна в кинотеатрах может быть опасным для здоровья из-за использования в продукте некачественных масел, заявила NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, вред также добавляют большое количество соли, сахара и искусственные добавки.

Попкорн — очень популярный продукт, особенно в кинотеатре. Обычно в него добавляют растительные масла плохого качества, что негативно отражается на холестерине, большое количество соли или сахара, различные искусственные ароматизаторы и красители, а также глазурь. В результате попкорн становится очень калорийным с большим количеством натрия, что вызывает отеки и может повышать давление, ухудшать здоровье сосудов и увеличивать вес, — пояснила Яблокова.

Однако она отметила, что в попкорне, приготовленном без использования добавок, содержатся полезные полифенолы. По ее словам, с точки зрения антиоксидантной защиты, этот продукт может конкурировать даже с рядом фруктов.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что попкорн промышленного производства считается наиболее вредным для здоровья. По ее словам, этот продукт содержит обилие масла, соли и синтетических добавок. Она также призвала родителей не давать такую закуску детям до трех лет в связи с риском удушья.

здоровье
нутрициологи
советы
питание
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
