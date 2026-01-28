Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 07:04

Очуметь: самая хрустящая квашеная капуста в банке — нужны яблоки и мед

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Задорно, просто и уникально — вот три кита отличной хрустящей закуски! Если классическая квашеная капуста вам наскучила, этот рецепт с яблоком и медом станет открытием.

Итак, нашинкуйте капусту (1 кг), потрите морковку (100 г) и яблоко (150 г), щедро посолите (1 ст. л. или 20 г) и добавьте ложку меда (25 г) для мягкости.

Активно помните смесь руками, пока не выделится сок. Плотно утрамбуйте квашеную капусту в банку и оставьте бродить под марлей на три дня, не забывая ежедневно ее «прокалывать». Уже через неделю в холодильнике вас будет ждать хрустящая, в меру кислая и слегка сладковатая капуста — идеальная пара для любого блюда!

И не забудьте сохранить этот рецепт квашеной капусты в банке! Он вам пригодится еще не один раз, поверьте.

Ранее NEWS.ru писал, как вкусно приготовить макароны с фаршем в духовке.

