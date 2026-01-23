Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Макароны с фаршем в духовке с азиатской ноткой — проверенный рецепт

Макароны с фаршем в духовке с азиатской ноткой — проверенный рецепт
Это блюдо — та самая макаронная запеканка из детства, но с интересным дополнением. Секретный ингредиент добавит ей ту самую изюминку, ради которой будут драться за добавку. Проверенный рецепт — на NEWS.ru.

Макароны с фаршем в духовке по этому рецепту выходят невероятно сочными. Секретный ингредиент — ложка соевого соуса или томатного чатни, который добавит глубины.

Отварите 250 граммов макарон до полуготовности. Обжарьте 400 граммов мясного фарша с луком до румяности. Влейте 400 миллилитров сливок 15%, добавьте ваш необычный ингредиент, соль, перец и тушите пару минут.

Смешайте макароны с фаршем и соусом и займитесь созданием хрустящей сырной крышки. Щедрой рукой покройте все содержимое формы слоем тертого сыра.

Затем отправьте макароны с фаршем в раскаленную до 200 °C духовку на 20–25 минут. Сыр расплавится, зарумянится и схватит все ароматы воедино. Вынимайте блюдо только тогда, когда корочка станет идеально золотистой, а из духовки пойдет соблазнительный запах.

