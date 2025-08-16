Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В августе закрываю сразу десяток банок — вкуснющее варенье из дыни на зиму

Хотите сохранить вкус лета до зимы? Варенье из дыни — это не просто сладкая заготовка, а настоящий концентрат солнечного тепла! Нежная мякоть дыни в сочетании с цитрусовыми нотками лимона или лайма создает неповторимый вкус, который напомнит о лете в холодные дни.

Для 5–6 банок по 0,5 л вам понадобится: 2 кг спелой дыни, 1,5 кг сахара, 1 лимон (или 2 лайма), 1 ч. л. кардамона (по желанию).

Нарежьте дыню кубиками 2×2 см, засыпьте 1 кг сахара и оставьте на 4–6 часов. Слейте образовавшийся сок, добавьте оставшиеся 500 г сахара и сок целого лимона. Доведите до кипения на медленном огне, снимите пену. Варите 30 минут, помешивая. За 5 минут до готовности добавьте кардамон.

Густое варенье разлейте по стерильным банкам, закатайте и переверните до остывания. Храните в темном месте до 1 года. Подавайте с творогом, сырной тарелкой или просто на хрустящем багете — это настоящий вкус лета!

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это блюдо с авокадо насытит без тяжести и охладит в жаркий день.

