Чесночные гренки из бородинского хлеба! Дети просят к борщу, муж — к пиву

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чесночные гренки из бородинского хлеба! Дети просят к борщу, муж — к пиву! Эти ароматные гренки с чесноком и зеленью станут идеальной хрустящей закуской к любому столу! Насыщенный вкус бородинского хлеба в сочетании с пикантным чесночным соусом и свежей зеленью создает неповторимую гармонию. Простое в приготовлении, но невероятно вкусное блюдо, которое исчезает со стола моментально!

Ингредиенты

  • Хлеб бородинский — 150 г
  • Чеснок — 7 зубчиков
  • Зелень петрушки/укропа — 5 стеблей
  • Сыр пармезан — 30 г
  • Масло оливковое — 1 ч. л.
  • Соль, перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Бородинский хлеб нарежьте ломтиками размером примерно 5 на 2 см.Чеснок очистите и пропустите через пресс или натрите на мелкой терке. Зелень мелко порубите. Соедините чеснок, зелень, оливковое масло, соль и перец, тщательно перемешайте. Каждый кусочек хлеба обильно обмажьте чесночно-зеленой смесью со всех сторон.
  2. Выложите гренки на противень, застеленный пергаментом. Посыпьте гренки сверху тертым пармезаном. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 10-15 минут до золотистой корочки и хрустящей текстуры. Подавайте горячими сразу после приготовления.

Ранее мы готовили жареные маринованные кабачки в соевом соусе! Быстрая летняя закуска.

Ольга Шмырева
