Жареные маринованные кабачки в соевом соусе! Быстрая летняя закуска! Хрустящие кабачки в пикантном чесночно-соевом соусе — это идеальная горячая закуска или легкий ужин. Всего 15 минут, и вас ждет невероятно ароматное, сочное и низкокалорийное блюдо азиатской кухни!

Ингредиенты

Кабачки — 3 шт.

Соевый соус — 40 мл

Чеснок — 2 зубчика

Крахмал кукурузный — 2 ч. л.

Масло оливковое — 3 ст. л.

Кунжут для подачи

Приготовление

Кабачки вымойте и нарежьте длинными брусочками средней толщины, чтобы они сохранили форму. На хорошо разогретой сковороде с оливковым маслом обжарьте кабачки на сильном огне до румяной корочки со всех сторон в течение 7–10 минут. Для соуса смешайте соевый соус с кукурузным крахмалом до однородности, добавьте пропущенный через пресс чеснок и тщательно перемешайте. Когда кабачки подрумянятся, влейте соус в сковороду и, постоянно помешивая, готовьте еще 2–3 минуты, пока соус не загустеет и не покроет каждый кусочек. Готовое блюдо посыпьте кунжутом и подавайте горячим.

