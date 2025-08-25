Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Жареные маринованные кабачки в соевом соусе! Быстрая летняя закуска

Жареные маринованные кабачки в соевом соусе! Быстрая летняя закуска! Хрустящие кабачки в пикантном чесночно-соевом соусе — это идеальная горячая закуска или легкий ужин. Всего 15 минут, и вас ждет невероятно ароматное, сочное и низкокалорийное блюдо азиатской кухни!

Ингредиенты

  • Кабачки — 3 шт.
  • Соевый соус — 40 мл
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Крахмал кукурузный — 2 ч. л.
  • Масло оливковое — 3 ст. л.
  • Кунжут для подачи

Приготовление

  1. Кабачки вымойте и нарежьте длинными брусочками средней толщины, чтобы они сохранили форму. На хорошо разогретой сковороде с оливковым маслом обжарьте кабачки на сильном огне до румяной корочки со всех сторон в течение 7–10 минут. Для соуса смешайте соевый соус с кукурузным крахмалом до однородности, добавьте пропущенный через пресс чеснок и тщательно перемешайте.
  2. Когда кабачки подрумянятся, влейте соус в сковороду и, постоянно помешивая, готовьте еще 2–3 минуты, пока соус не загустеет и не покроет каждый кусочек. Готовое блюдо посыпьте кунжутом и подавайте горячим.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингредиентов.

